بيان سعودى فرنسى مشترك: تسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى وفقا لحل الدولتين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر اليوم بيان مشترك لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة، انطلاقًا من أواصر الصداقة والتعاون الوثيق التى تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجمهورية الفرنسية فى قصر السلام فى محافظة جدة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية فى جميع المجالات.

وأكدا على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق والبناء المبنى على الثقة والمصالح المشتركة، بما يأخذ بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة واعدة.

وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الفرنسية عام 2018م، من نتائج إيجابية ومثمرة أسهمت فى توسيع نطاق التعاون بين البلدين فى شتى المجالات.

وفى الشأن الاقتصادى أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واتفقا على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، واستغلال الفرص النابعة من رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030 فى العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان بتوقيع العديد من العقود والاتفاقيات فى جميع المجالات الاقتصادية، وذلك خلال اللقاءات التى تمت على هامش الزيارة بين رجال الأعمال فى البلدين، مجددين بذلك شراكة القطاع الخاص العميقة فى البلدين.

وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى. وعبر الرئيس الفرنسى عن تثمينه وتقديره لمبادرات المملكة وجهودها فى مجال البيئة والتغير المناخى.

وأشاد رئيس جمهورية فرنسا بمبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الاخضر. وأكد الطرفان على أهمية التعاون لتحقيق هذه المبادرات.

وفيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية، أكد الجانبان على تعزيز وترسيخ التعاون بين البلدين وتنسيق مواقفهما فى القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن فى الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، والتصدى للسياسات والتدخلات المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمى والدولى. وأشادا بأهمية قمة بغداد التى عقدت فى شهر أغسطس 2021 لتعزيز الاستقرار فى العراق وتشجيع الحوار الإقليمى.

كما شدد الجانبان على تصميمهما لبذل المزيد من الجهود الحثيثة المشتركة للوقوف فى وجه الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره محليا وإقليميا ودوليا ومكافحة تمويلهما. واتفقا على تعزيز التعاون التقنى والعملياتى فى مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

وأكد الجانبان دعمهما لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى وفقا لحل الدولتين، والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفى هذا السياق، دعا الجانبان إلى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلى التى تهدد حل الدولتين.

وفى الشأن اليمنى، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود المبذولة، بما فى ذلك جهود المبعوث الأممى الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216). وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التى تم تقديمها فى 22 مارس 2021، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التى ترتكبها ميليشيا الحوثى، وأكدت التزامها التاريخى بالحفاظ على أمن المملكة.

وفى الشأن اللبنانى، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلى فى لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، واتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير.

وأكدا على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأى أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات. كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبنانى فى الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين فى كافة تلك القضايا.

كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية-فرنسية للمساعدة الانسانية فى إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على ايجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبنانى. كما أكدا على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.

ورحب الجانب الفرنسى بدعوة المملكة لعقد اجتماع استثنائى للمجلس الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى لمناقشة الوضع الإنسانى فى أفغانستان والإسهام فى تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.

وفى ختام الزيارة أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن بالغ شكره وتقديره لحكومة ولشعب المملكة على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.