ننشر لكم نتيجة مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب دقيقة بدقيقة في الشوط الأول والثاني بالجولة الثانية في كأس العرب، يذكر أن السعودية تدخل المباراة بدون أي رصيد من النقاط بعد الخسارة في المواجهة الأولى أمام الأردن وهو الأمر الذي يجعل السعودية أمام تحدي كبير من اجل تحقيق الفوز على فلسطين والخروج بنقاط المباراة الثلاث والحفاظ على الحظوظ للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب.

نتيجة مباراة السعودية وفلسطين

نتيجة مباراة السعودية وفلسطين (0/0) التعادل السلبي بدون أهداف … تحديث النتيجة كل دقيقة.

يذكر أن المغرب قد ضمنت التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب بعد الفوز على الأردن في الجولة الثانية، ليبقى فوز السعودية على فلسطين ضروريا من أجل حسم المقعد الثاني وحتى المباراة الأخيرة بين السعودية والمغرب والتي ستكون مواجهة قوية خاصة وأن المغرب تحرص على تصدر المجموعة من أجل تفادي مواجهة الجزائر في دور الثمانية.

يذكر أن مساعد المدير الفني لمنتخب السعودية هو من يدير منتخب السعودية والذي يدخل المواجهة في كأس العرب بتشكيل من الشباب في مواجهة الفرصة الأخيرة بين السعودية وفلسطين، وكانت الجماهير السعودية قد انتقدت أداء منتخب السعودية أمام الأردن إلا أنها عادت لتؤكد أنها تجربة قوية خاصة وأن شباب السعودية هو من يشارك في بطولة كأس العرب بعدما فضل الإتحاد السعودي إشراك منتخب الشباب خاصة وأن الدوري السعودي مستمر.

يذكر أن كأس العرب تقام تحت رعاية الفيفا مباشرة للمرة الأولى، وتم تخصيص جوائز مالية تقدر بخمسة ملايين دولار للمركز الأول في كأس العرب وهو الأمر الذي يجعل البطولة بصبغة رسمية خاصة وأن حكام أجانب وأفارقة هم من يديرون البطولة والتي تأتي في إطار استعداد قطر لإستضافة كأس العالم المقبلة في الصيف المقبل وسط اهتمام عربي مهم من جانب كل الدول بالمشاركة في كأس العرب.

هذا ونتابع معكم نتيجة مباراة السعودية وفلسطين أولا باول وحتى نهاية المباراة، وتقام مباراة السعودية وفلسطين وسط أجواء مميزة في قطر وسط حضور قوي من جمهور فلسطين والسعودية وسط محاولات من جانب فلسطين لإحراز أهداف والحفاظ على حظوظها في التأهل للدور الثاني.