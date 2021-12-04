دوت الخليج :- شطب الاتحاد الأوروبي 18 دولة بينها الأردن و5 دول عربية من قائمة بلدان "السفر غير الضروري" التي يسمح بالقدوم منها إلى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن التطعيم ضد كورونا.

والدول العربية التي شملها القرار اليوم الخميس، هي الأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت.

ويتم تحديث القائمة كل أسبوعين من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة السفر غير الضروري بينها الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.