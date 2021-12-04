العدوان : وقف الحفلات الغنائية بالعاصمة لإشعار آخر

دوت الخليج:- قرّر محافظ العاصمة ياسر العدوان وقف الحفلات الغنائية كافة داخل العاصمة اعتبارًا من الجمعة ولإشعار آخر. وأضاف الخميس : أن موافقات الحفلات الغنائية كافة التي صدرت تعتبر ملغاة اعتبارا من تاريخه. وطلب القائمين على حفل بوليفارد العبدلي بعد المشاهدات والمخالفات الصريحة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح العدوان أنه سيتم يوم الجمعة طلب جميع من قام على هذه الاحتفالات واتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم. وشدد على أن لن يكون هناك أي تهاون لأي مخالف لأوامر الدفاع، مشيرا إلى ضرورة عدم إقامة التجمعات في ظل هذه الظروف الوبائية.

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