شقيقة أردني محكوم بالإعدام في السعودية تبعث رسالة لبطل "فورمولا وان"

دوت الخليج :- ناشدت شقيقة معتقل محكوم بالإعدام في السعودية، بطل سباقات السيارات "فورمولا وان" سبع مرات، لويس هاميلتون، المساعدة في إنقاذ حياة شقيقها.

وأبلغت زينب أبو الخير أسوشييتدبرس في مقابلة هاتفية بأن تصريحات هاميلتون قبل أسبوعين في قطر بأن فورمولا وان "ملزمة" بالتوعية بحقوق الإنسان، جعلتها تعتقد أن الأخير قد يكون قادرا على إنقاذ حياة شقيقها حسين أبو الخير.

ينصب تركيز المعنيين بسباقات السيارات على السعودية الأحد المقبل، عندما تستضيف المملكة لأول مرة سباقات فومولا وان.

وقالت زينب في رسالة بعثتها إلى هاميلتون من مقر إقامتها في كندا، الأسبوع الماضي، والتي تقاسمتها حصريا مع الأسوشييتدبرس: "عزيزي لويس، أكتب إليك على أمل إنقاذ حياة أخي ... مجرد ذكر اسمه أثناء وجودك في السعودية قد يكون كافيا".

ولدى سؤاله عن الرسالة خلال مؤتمره الصحفي قبل السباق الخميس، قال هاميلتون: "لست متأكدا من الرسالة التي تشيرون إليها، لذلك لا يمكنني التعليق على ذلك".

وفي رسالتها إلى هاميلتون، والتي تمت مشاركتها حصريا مع أسوشييتدبرس بمعرفة منظمة "ريبريف" القانونية غير الحكومية، قالت زينب أيضا إن شقيقها، وأبلغت زينب أبو الخير أسوشييتدبرس في مقابلة هاتفية بأن تصريحات هاميلتون قبل أسبوعين في قطر بأن فورمولا وان "ملزمة" بالتوعية بحقوق الإنسان، جعلتها تعتقد أن الأخير قد يكون قادرا على إنقاذ حياة شقيقها حسين أبو الخير.

ينصب تركيز المعنيين بسباقات السيارات على السعودية الأحد المقبل، عندما تستضيف المملكة لأول مرة سباقات فومولا وان.

وقالت زينب في رسالة بعثتها إلى هاميلتون من مقر إقامتها في كندا، الأسبوع الماضي، والتي تقاسمتها حصريا مع الأسوشييتدبرس: "عزيزي لويس، أكتب إليك على أمل إنقاذ حياة أخي ... مجرد ذكر اسمه أثناء وجودك في السعودية قد يكون كافيا".

ولدى سؤاله عن الرسالة خلال مؤتمره الصحفي قبل السباق الخميس، قال هاميلتون: "لست متأكدا من الرسالة التي تشيرون إليها، لذلك لا يمكنني التعليق على ذلك".

و وهو أردني يبلغ من العمر 56 عاما، حكم عليه بالإعدام منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأضافت أن حسين، الزوج والأب لثمانية أطفال، تم استخدامه بدون علمه كناقل للمخدرات، وعندما تم القبض عليه، تعرض لتعذيب مروع. كشف الأمر حينما كان حسين في طريقه من الأردن إلى السعودية للعمل كسائق، حينما فتش ضباط الجمارك سيارته.

وخفضت السعودية، التي كانت لسنوات عديدة واحدة من أكثر منفذي عقوبة الإعدام في العالم، عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم عام 2020 بشكل كبير، وذلك بعد التعديلات التي أوقفت عمليات الإعدام في جرائم غير عنيفة، كتهريب المخدرات، وفقا لإحصاءات الحكومة ومراقبين مستقلين.

وكانت منظمة العفو الدولية صنفت السعودية في المرتبة الثالثة عالميا من حيث أعلى عدد من عمليات الإعدام عام 2019.

طالبت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إدارة سباقات الفورمولا 1 بالضغط من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية في الوقت الذي تستعد فيه لتنظيم سباق في المملكة للمرة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.

ودعت هيومن رايتس ووتش فورمولا 1 إلى "التدخل بالنيابة عن النساء اللواتي ساعدن في تحقيق التغيير"، الذي دفع القيادة السعودية مؤخرا إلى السماح بقيادة النساء للسيارات.

وقد أطلق سراح نشطاء بارزين العام الماضي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بسبب احتجاجهم السلمي على حقهم في القيادة، فيما لا يزال بعضهم، مثل الناشطة، لجين الهذلول، ممنوعة من التحدث علنا عن احتجازها أو السفر، وبعضهم محكومون بالسجن مع وقف التنفيذ.

وقالت هيومن رايتش ووتش إنها "تلاحظ الحملة الوحشية التي تشنها المملكة العربية السعودية على المعارضين السلميين" منذ تعيين، محمد بن سلمان، وليا للعهد وأنه "على الرغم من الإصلاحات الاجتماعية، تواصل سلطات السجون تعذيب المحتجزين".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن السعودية "دائما محاربة، منذ سنوات وهي محاربة لأسباب سياسية (...) هناك أناس لا يريدون نجاح المملكة".

وتابع "هناك من يريدون أن تبقى المملكة متأخرة ويقولون إنها ضد حقوق الإنسان (...). لا أحد كامل، وحتى الدول الكبرى المتمسكة بالحرية وحقوق الإنسان عندها ما يكفيها في هذا المجال من انتقادات".

وأكد الفيصل قوله "نحن واثقون في أنفسنا، والحرب ستستمر ونحن سنستمر في طريقنا، والباب مفتوح للجميع من أجل زيارتنا ومعرفة من نحن".