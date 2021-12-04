أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ15 غارة

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طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ15 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة بـ15 غارة. طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ15 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة بـ15 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ6 غارات مديرية صرواح و5 غارات مديرية الجوبة بمأرب، وغارتين على مديرية خب والشعف بالجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارة على منطقة الجر في مديرية عبس بحجة، وغارة على مديرية الظاهر بصعدة.

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