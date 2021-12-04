أخبار اليمن : علماء: أوميكرون ينتشر أسرع من دلتا

علماء: أوميكرون ينتشر أسرع من دلتا
حذر العلماء في جنوب إفريقيا من إن المتحور اوميكرون لفيروس كورونا تنتشر على مايبدو بسرعة تزيد على ضعفي سرعة انتشار دلتا التي كانت حتى الآن أكثر الأنواع المعدية.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن واحدة من علماء الأوبئة البارزين التي شاركت في بحث لم تتم مراجعة بعد إن انتشار الموجة الأخيرة لا يصدق.
واضافت إن معدل التفشي السريع يرجع إلى عدوى متعددة، وقدرة أوميكرون على تفادي جهاز المناعة في الجسم.
الا ان منظمة الصحة العالمية اكدت بان على العالم عدم الشعور بالذعر من السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، لكن عليه أن يكون مستعداً.
وقالت كبيرة العلماء في المنظمة سمية سواميناثان، في مؤتمر صحفي إن الوضع الآن يختلف عما كان قبل عام.
وتشير تقارير إلى أن المتحور الجديد أوميكرون رُصد في 40 دولة تقريباً، فيما لم يتضح بعد إن كانت السلالة الجديدة شديدة التحور أكثر قدرة على الانتشار أو على مقاومة اللقاحات.
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