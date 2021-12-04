انفجار كبير في سماء إيران.. وحديث عن تجربة صواريخ دفاعية

سمع دوي انفجار كبير سُمع في السماء فوق بلدة نطنز التي تضم مواقع نووية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت مواقع إخبارية من بينها فاراو نيوز عن الوكالة قولها "تحدثت مصادر محلية عن انفجار ضخم في سماء نطنز. حتى الآن لم يؤكد أي مصدر رسمي أو ينفي هذا التقرير".

وقال تليفزيون بريس تي في الحكومي إن سبب الانفجار يعود إلى"اختبار صواريخ دفاعية في سماء المدينة في إطار تدريب على رد الفعل السريع"، على حد قوله.

يأتي ذلك بينما حذرت واشنطن من أنها لن تقبل بأن تواصل طهران عرقلة المفاوضات حول الملف النووي، بعد أيام على استئناف مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول أميركي السبت: "واشنطن لا يمكنها أن تقبل وضعا تواصل فيه إيران تسريع برنامجها النووي بينما تتلكأ بالمفاوضات".

وأضاف: "مقترحات إيران تمثل تراجعا عن كل الحلول الوسط التي قدمت في الجولات الست السابقة".

ونوه المسؤول إلى أن موعد انعقاد المحادثات "غير مهم"، ولكن المهم ما إذا كانت طهران ستكون جادة في المفاوضات.. فإيران "تواصل تسريع البرنامج النووي بطرق استفزازية".

وكانت الولايات المتحدة، قد انتقدت الجمعة، السلطات الإيرانية، معتبرة أنها لم تقدم "اقتراحات بناءة" خلال المفاوضات حول الملف النووي الايراني في فيينا.

وبعد أيام على استئناف مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الايراني، أعرب الأوروبيون الجمعة عن "خيبة أملهم وقلقهم" إزاء المطالب الإيرانية.

وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا والمانيا وبريطانيا إن "طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل ويونيو، منددين بـ"خطوة إلى الوراء".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه "لا نعرف موعد الجولة المقبلة من محادثات فيينا".