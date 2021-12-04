الآلاف يتظاهرون فى هولندا احتجاجا على قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، سار المحتجون فى شوارع البلدة رافعين لافتات تقول «الحرية الطبية الآن!» ولوحوا بالعلم الهولندى. وانتشر رجال الشرطة بكثافة على امتداد طريق المسيرة.
والاحتجاج هو أول تظاهرة كبيرة فى هولندا ضد الإجراءات التى تشمل إغلاق الحانات والمطاعم ومعظم المتاجر ليلاً لكبح موجة غير مسبوقة لإصابات «كوفيد – 19» تخشى السلطات أن تتجاوز قدرة نظام الرعاية الصحية فى البلاد.
وشهدت هولندا احتجاجات عنيفة قبل أسبوعين بعد إعلان الحكومة خططاً لمنع معظم الذين لم يتلقوا اللقاح من دخول الأماكن العامة.
وتواجه تلك الخطط، التى لم تطبق بعد، اعتراضاً واسعاً فى البرلمان، بما يشمل أحزاباً فى الائتلاف الحاكم.
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