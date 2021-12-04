جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة النمساوية أعادت فرض الإغلاق العام لتصبح النمسا أول دولة غربى أوروبا تقدم على هذا الإجراء، بحسب "رويترز".
وخلال التظاهرة، رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "سأقرر لنفسى" و"اجعلوا النمسا عظيمة من جديد" و"انتخابات جديدة".
وتشير الشعارات إلى الاضطراب السياسى الذى أدى إلى تعاقب ثلاثة مستشارين على البلاد خلال شهرين.
وأعلنت السلطات فى النمسا اعتزامها جعل التطعيم إجباريا ابتداءً من فبراير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآلاف يتظاهرون فى النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجبارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.