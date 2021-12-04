الآلاف يتظاهرون فى النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجبارى ‬

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة النمساوية أعادت فرض الإغلاق العام لتصبح النمسا أول دولة غربى أوروبا تقدم على هذا الإجراء، بحسب "رويترز".

وخلال التظاهرة، رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "سأقرر لنفسى" و"اجعلوا النمسا عظيمة من جديد" و"انتخابات جديدة".

وتشير الشعارات إلى الاضطراب السياسى الذى أدى إلى تعاقب ثلاثة مستشارين على البلاد خلال شهرين.

وأعلنت السلطات فى النمسا اعتزامها جعل التطعيم إجباريا ابتداءً من فبراير.