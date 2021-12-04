ننشر آلية تسجيل الدخول إلي نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة hrsd.gov.sa بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، عن آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 :

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة ضوابط وشروط من أجل الحصول علي دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 وهي علي النحو التالي :

أن تكون إقامة المرأة المطلقة بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية

يجب أن تكون المستحقة سعودية الجنسية

يشترط أن تكون المرأة المطلقة لا تمتلك اي مصدر دخل

عدم عمل المطلقة في أي جهة حكومية .

تجدر الإشارة إلى أن من ينطبق عليهم الشروط المعلنة ، من المقرر ان يحصل علي الدعم المقدم من الوزارة بداية من يناير المقبل لعام 2022.

حالات مستثناة من شرط الجنسية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أن هناك حالات استثنائية تٌعفي من شرط الجنسية ضمن شروط دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443ونذكرها علي النحو التالي :

المطلقة السعودية من زوج اجنبي

الأيتام

المعاقين

الأرامل

المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي ولكن شرط إقامتها الدائمة بالمملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الدخول إلي المنصة الإلكترونية الدعم والحماية الاجتماعية لخدمات معاش الضمان الاجتماعي. الضغط علي أيقونة التسجيل في المنصة الدخول إلي الملف الموحد إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم الموافقة علي إقرار التقديم ومن ثم متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات

آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

قالت الوزارة إن آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور تبدأ بالدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي ثم التسجيل في المنصة.

وأضافت يتم بعد ذلك الدخول على الملف الموحد ، وتعبئة المعلومات المطلوبة مع الموافقة على الإقرار والتقديم ومتابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات”.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية سوف يقوم المختصين بها بمراجعة الطلبات المقدمة الجديدة خلال شهر ديسمبر للتأكد من صحة البيانات لإعطاء المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة الدعم خلال شهر يناير من العام الجديد 2022 .