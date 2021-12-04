قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، إن الجيش لن يشارك في الشأن السياسي بعد الانتخابات المقررة في 2023.
وذكر البرهان، لوكالة رويترز، أن "الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023"، مضيفا أن "الموتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور، ونحن ملتزمون بذلك".
وتابع أن الدعم الاقتصادي الدولي سيعود من خلال حكومة مدنية عندما يستقر الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي تمت ولن تعيد الدعم أو تعود إلى طبع أوراق النقد.
من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس السيادة أن التحقيقات في ضحايا الاحتجاجات بدأت، مبرزا أن السلطات ستسمح بالتظاهر السلمي.
وفيما يخص إنشاء قاعدة بحرية روسية، قال البرهان إن هذا الأمر "يخضع للنقاش والعلاقات مع روسيا قوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية بعد انتخابات 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.