تحالف دعم الشرعية: تدمير مخازن أسلحة للحوثيين تحت الأرض فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أكد التحالف "تدمير مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض فى صنعاء ومخازن تموين للجبهات".
وأضاف التحالف: اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية فى صنعاء الأضرار الجانبية".
وفى وقت سابق من السبت كان التحالف قد أعلن عن "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء"، مؤكداً أن "الضربات فى صنعاء تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية"، طالباً من "المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".
كما كان التحالف قد أعلن السبت أنه "نفذ 11 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية". وأوضح أن الاستهدافات ضد ميليشيا الحوثى بمأرب دمرت 7 آليات عسكرية وقتلت أكثر من 60 عنصرا.
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