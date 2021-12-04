ألمانيا.. هبوط اضطراري لطائرة خفيفة على جسر للسيارات

أعلنت الشرطة الألمانية بمدينة بيرماسينس في ولاية راينلاند بالاتينات، أن طيارا تمكن من الهبوط بطائرة ذات محرك واحد اضطراريا على جسر للسيارات في المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد.
وجاء في بيان عن الشرطة: "وقع الحادث بعد ظهر اليوم، حيث تمكن قائد طائرة ذات محرك واحد يبلغ من العمر (72 عاما) من الهبوط بها مباشرة على جسر على الطريق السريع 62 في راينلاند بالاتينات".
وأضافت: "اصطدمت الطائرة بشاحنة كانت تسير على الطريق، ولم يصب السائق بجروح".
وتابعت: "كانت الطائرة في طريقها من فرنسا إلى ساكسونيا السفلى عندما تعطل محركها فجأة، وكان على الطيار أن يقرر بسرعة مكان الهبوط".
وأشارت إلى أنه "تم إغلاق الطريق السريع بالكامل حتى المساء لإزالة أثار الحادث".
ولفتت إلى أنه "تم نقل الطيار إلى المستشفى إثر إصابته بجروح".
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