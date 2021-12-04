كينيا.. غرق أكثر من 20 شخصا جرف النهر حافلتهم

غرق أكثر من 20 شخصا جرفت مياه النهر حافلتهم في كينيا حيث حاول سائق الحافلة العبور بها واجتياز النهر الذي طاف بمياه الفيضان.

وتمكن بعض الركاب من النجاة بعد هروبهم قبل غرق الحافلة التي تم استئجارها لنقل جوقة كنيسة وحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي.

وقالت حاكمة المنطقة تشاريتي نغيلو للصحفيين "وقع هذا الحادث الفظيع صباحا".

وأضافت: "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23، وما زال هناك مزيد من الجثث في الحافلة"، مشيرة إلى أن جهود انتشالها ستستأنف صباح الأحد.

ولم يتضح عدد الذين كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.

وقال شهود عيان إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة لكن التيار جرف الحافلة.