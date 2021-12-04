مصر.. الأرصاد الجوية تطلق تحذيرا بشأن الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية مساء اليوم السبت من حالة الطقس غير المستقر المتوقعة خلال الساعات القادمة، طالبت الهيئة اتخاذ كافة التدابير اللازمة.
ومن المتوقع أن تسود حالة من الطقس غير المستقر غدا الأحد، علي السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتمتد حتى شمال الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد الأحد رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 45 : 55 وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .
وأكدت مصادر مطلعة، أن هناك غرفة ومركز عمليات بمطار القاهرة تتابع وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ ، فضلا عن أنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، وتم التشديد علي ضرورة الإستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بحالة الطقس.
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