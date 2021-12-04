ميقاتى يعرب عن تقدير بلاده للجهود السعودية والفرنسية لمساعدة الشعب اللبنانى

جدة - نرمين السيد - وأكد ميقاتى خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها.

وتم خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره، وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية فى لبنان.