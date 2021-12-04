الرئيس الجزائرى يجتمع مع حكومته غدا لبحث مشاريع قوانين البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، اليوم السبت أن هذا الاجتماع سيخصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين وعروض تخص قطاعات البحث العلمى والمؤسسات الناشئة والاتصالات، وكذلك متابعة التحضيرات، لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقرر عقدها بمدينة وهران (شمال غربى الجزائر) فى 2022.

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