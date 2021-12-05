الرئاسة الفلسطينية: قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب جريح جريمة حرب موثقة

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة إن قتل الشاب محمد شوكت محمد سليمة، البالغ من العمر 25 عاما، وهو جريح "جريمة حرب موثقة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). واعتبرت أن هذه الواقعة تأتى فى سياق التصعيد الإسرائيلى المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطينى. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن قتل سليمة هو استمرار لمسلسل القتل اليومى الذى لا يمكن السكوت عليه. ودعت المجتمع الدولى لضرورة التحرك فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وقتل سليمة إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه بدعوى تنفيذه عملية طعن فى منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة. وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تظهر إطلاق الشرطة النار على سليمة من مسافة قريبة رغم إصابته.

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