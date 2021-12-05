تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443، ساعات قليلة ويبدأ الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة بتقسيم العام الدراسي الجاري ولأول مرة إلى ثلاثة فصول دراسية، بدلاً من فصلين دراسين كما كان في الأعوام السابقة، على أن يتخلل الفصل الدراسي مجموعة من ايام الاجازات يطلق عليها اجازات مطولة، وهذه الاجازات المطولة عادة ما تكون في نهاية الأسبوع بحيث تشمل أيام الاربعاء والخميس ثم الجمعة والسبت، وسوف نتناول في هذه المقالة تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443.

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443 ومواعيد الاجازات

أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن أن الفصل الدراسي الثاني سوف يكون حضورياً لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهم فئات الطلاب الذين تم تحصينهم بجرعتي لقاح جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك لأن أعمارهم تتخطي ال 12 عاماً، أما بالنسبة للطلاب الذين أعمارهم تقل عن 12 عاماً، فسيكون نظام التعليم المتبع لهم هو التعليم عن بعد كما كان متبع في الفصل الدراسي الأول، ويمكن معرفة تفاصيل تقويم الفصل الدراسي الثاني كما يلي:-

وسوف يستمر نظام التعليم المتبع لطلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية عن بعد، عن طريق استخدام منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى، وذلك بعد ارتأت وزارة التعليم بتوجيهات من الجهات الصحية، استمرار نظام الدراسة عن بعد لفئات الطلاب دون الـ 12 عام، حتى تكون هناك دراسات مستضيفة حول أثر تلقي الأطفال في هذا السن الصغير اللقاح الخاص بمواجهة كورونا المستجد.

ولهذا فقد أجرت وزارة التعليم واستعداداً لاستئناف الدراسة مرة أخرى بالفصل الدراسي الثاني عدد من التحديثات على منصة مدرستي وهي المنصة التعليمية التي يتلقى من خلالها طلبة وطالبات صفوف المرحلة الابتدائية تعليمهم من خلالها، كما يقومون بأداء اختبارات الفصول الدراسية من خلالها، حيث أصبحت المنصات التعليمية رافداً مهماً في العملية التعليمية في كافة دول العالم وأصبحت تعمل بجانب النظام التعليمي التقليدي، وذلك بسبب الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على كافة الانشطة الخاصة بنظام حياة الأفراد بصفة عامة، والتعليم بصفة خاصة، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة عودة الطلبة والطالبات حضورياً إلى المدارس والجامعات مرة أخرى، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير صحية.