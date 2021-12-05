استقالة وزير الاعلام اللبناني "جورج قرداحي"

دوت الخليج :- أعلن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من الحكومة اللبنانية، وذلك بعد شهر تقريباً من ازمة دبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي . وقال قرداحي في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم الجمعة لإعلان استقالته: "لا أقبل أن أستخدم لأذية لبنان واللبنانيين لذا قررت التخلي عن موقعي الوزاري والاستمرار في خدمة بلادي حيثما أكون". بترا

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