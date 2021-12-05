مستشار النمسا الجديد: مكافحة وباء كورونا فى مقدمة أولويات الحكومة

جدة - نرمين السيد - أكد كارل نيهمر مستشار النمسا الجديد، أن أبرز أولويات عمله على رأس الحكومة النمساوية هى مكافحة جائحة كورونا بكل قوة، متعهدا أن تكون الحكومة قادرة على العمل بسرعة ومواجهة كل التحديات بثبات وثقة.





وقال "نيهمر"، فى تصريحات، اليوم السبت: إنه أجرى مناقشات جيدة وبناءة للغاية على مدار الأيام الماضية مع الرئيس الكسندر فان دير بيلين، موجها له الشكر على الثقة والدعم للحكومة الجديدة بعد إجراء التعديل الوزارى. ومن المقرر أن يؤدى المستشار الفيدرالى نيهمر اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوى، بعد غد الإثنين، مع 4 وزراء جدد هم (الداخلية والخارجية والتعليم والمالية) عقب إجراء تعديل على الحقائب الوزراية على إثر استقالة سباستيان كورتس رئيس حزب الأكثرية "الشعب" على خلفية اتهامه فى قضايا فساد.

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