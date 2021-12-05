الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية | موعد نزول الدعم لشهر ديسمبر 2021

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية من أهم الأمور التي يهتم بها العاملين في المجال الزراعي، حيث يعتبر البرنامج من أهم برامج الدعم المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الزراعة الريفية في المملكة، ويمكن الاستفادة من مبلغ الدعم بعد التسجيل إلكترونيًا في المنصة الخاصة بالدعم الريفي، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية ومعرفة موعد نزول الدعم لشهر ديسمبر، بالإضافة إلي التعرف علي طريقة التسجيل في المنصة.

برنامج الدعم الريفي

برنامج الدعم الريفي أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المقدمة من وزارة البيئة والزراعة بالسعودية والذي تعتبر من أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل مساعدة الأسر الريفية السعودية لتحسين استدامة القطاع الريفي الزراعي مما يعود بتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، حيث يستهدف الدعم مواطني المملكة العاملين في مجال الزراعة أو المهن الأخرى المرتبطة بها، كتربية الماشية، والصناعات الزراعية وغيرها من الأنشطة الريفية الصغيرة، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية، ومعرفة كيفية التسجيل في المنصة للحصول علي الدعم.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية

يمكن لجميع المسجلين في برنامج ريف، المستوفين لكافة شروط الدعم في أحد برامج دعم ريف الزراعي، الاستعلام إلكترونيًا عن الدعم الريفي الخاص بهم من خلال الدخول لمنصة ريف reef.gov.sa، ومعرفة حالة الطلب ومبلغ الدعم الذي سيتم صرفه، وفيما يلي سوف نتعرف علي كيفية استعلام عن دعم ريف للمستفيدين الجدد عبر موقع ريف.

في البداية يجب الدخول علي رابط منصة ريف reef.gov.sa.

يجب إدخال كلمة المرور والرقم السري الخاص بالمستعلم.

ثم سجل الدخول في دعم الريف من خلال الضغط علي أيقونة ” تسجيل الدخول “.

“. قم باختيار أيقونة ” الخدمات الإلكترونية “.

“. يجب اختيار خدمة ” الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية “.

“. إدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية الخاص بك في المكان الصحيح المخصص لهما.

اضغط علي زر “بحث” ثم انتظر قليلاً وسوف تظهر نتيجة الاستعلام الخاصة بك بالتفصيل.

ومن خلال الخطوات السابقة يستطيع المستفيد الاستعلام عن دعمه باستخدام رقم هويته، ويمكن أيضًا الاستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية بكل سهولة ويسر.

موعد نزول دعم ريف لهذا الشهر

أوضح برنامج ريف عبر حسابه الإلكتروني الرسمي في موقع تويتر، موعد نزول الدعم للمستفيدين من المزارعين والأسر الريفية المنتجة، وذلك بتاريخ 05-12-2021 ميلاديًا، أي أنه سوف يتم صرف الدعم الريفي لكافة المستفيدين المقبولة طلباتهم والمؤهلين للاستفادة من دعم ريف يوم الأحد الموافق الأول من جمادى الأول 1443.

ومن هذا المنطلق يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن الدعم ونتائج الأهلية من خلال الدخول للموقع الرسمي ومتابعة حالة الطلب، حيث سيتم صرف الدعم لجميع المستفيدين المؤهلين يوم الأحد الخامس من ديسمبر لعام 2021.

طريقة التسجيل في دعم ريف برقم الهوية الوطنية

يتم التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للمزارعين والأسر الريفية المنتجة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية من أجل خدمة العاملين في القطاعات الريفية، وفيما يلي سوف نتعرف علي كيفية تسجيل المواطن في البرنامج.

أولًا يجب الدخول علي رابط منصة ريف للأسر المنتجة.

اضغط على أيقونة ابدأ بطلب الدعم.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

يجب إنشاء كلمة مرور جديدة وتأكيدها مرة أخري.

ادخل رقم الجوال وتأكيده في الحقول المخصصة.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة.

يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد القراءة.

اضغط على زر “ التسجيل ” باللون الأخضر.

” باللون الأخضر. سوف يتم مراجعة الطلب المسجل وإن تمت الموافقة سيزود المتقدم بالدعم المطلوب.

وأخيرًا قم باتباع التعليمات للانتهاء وتسجيل الدخول.

شروط التسجيل في برنامج ريف

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المواطن السعودي المتقدم للحصول على البرنامج، وجاءت هذه الشروط علي النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بأحد المهن المدعومة من قبل ريف.

يجب ألا يزيد الدخل الإجمالي للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

ألا يزيد الحد الأقصى للمستفيد سنويًا عن 54000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم مقيمًا في أحد المناطق المشمولة بدعم ريف.

ضرورة امتلاك وثيقة العمل الحر التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج التمويل المقدمة من السلطات السعودية.

تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني.

وجود حساب بنكي نشط لدى المتقدم.

وفي حالة وجود حساب فيمكنك فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني بكل سهولة ويسر وبدون بذل أي جهد.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتوضيح كيفية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية ومعرفة موعد نزول الدعم لهذا الشهر، بالإضافة إلي التعرف علي طريقة التسجيل عبر منصة الخاصة بالريف، ومعرفة شروط التسجيل.