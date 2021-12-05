جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية منها 26 حالة فى إنجلترا، فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.