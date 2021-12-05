بسبب أوميكرون .. ريو دى جانيرو تلغى احتفالاتها بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - ويُثير هذا القرار مخاوف من إمكان إلغاء الكرنفال الشهير الذى من المقرّر إقامته فى الفترة الممتدّة من 25 فبراير إلى الأوّل من مارس، وهو كان ألغى العام الماضى بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس بلديّة المدينة، إدواردو بايس، على تويتر "بحزن"، "سنُلغى الاحتفال الرسمى بالعام الجديد" الذى عادةً ما يجمع على شاطئ كوباكابانا نحو ثلاثة ملايين شخص وسط أجواء من الموسيقى والألعاب الناريّة.
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