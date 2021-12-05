جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن "وزير الخارجية بيكا هافيستو تلقى نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا".
وأكد البيان، على أن "الوزير لم تبدو عليه أعراض المرض، وأنه سيواصل مهام عمله من المنزل".
وأوضح البيان أن "ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بادرا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير الخارجية الفنلندى بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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