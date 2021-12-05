إصابة وزير الخارجية الفنلندى بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن "وزير الخارجية بيكا هافيستو تلقى نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا".

وأكد البيان، على أن "الوزير لم تبدو عليه أعراض المرض، وأنه سيواصل مهام عمله من المنزل".

وأوضح البيان أن "ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بادرا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة".