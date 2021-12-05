أعلنت تشيلي السبت أنها رصدت أول إصابة بالمتحوّر "أوميكرون" على أراضيها لدى مسافر وصل من غانا في 25 نوفمبر.
وفي بيان، قالت وزارة الصحة الإقليمية في مدينة فالبارايسو التشيلية، إن "هذا الأجنبي المقيم في تشيلي، دخل البلاد باختبار بي سي آر سلبي، لكن الاختبار الإلزامي الإضافي عند الوصول إلى المطار أظهر نتيجة إيجابية".
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الراكب الذي سبق له تلقي جرعتين من لقاح فايزر "بصحة جيدة وتمّ عزله في منزله، على أن يُنقل لاحقا إلى منشأة صحية"، حسبما نقلت "فرانس برس".
جدير بالذكر أن تشيلي سجلت أكثر من 1.7 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 38 ألف وفاة جرّاء هذا المرض منذ رصد أول إصابة على أراضيها في 3 مارس 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ"أوميكرون" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.