خوفا من أوميكرون.. إنجلترا تفرض شرطا جديدا للقادمين إليها

شددت الحكومة البريطانية قيود القدوم اليها يوم السبت وسط مخاوف من انتشار متحور أوميكرون، قائلة إن جميع القادمين إلى إنجلترا سيتعين عليهم إجراء اختبار للفيروس قبل الصعود على متن رحلتهم.

وصرّح وزير الصحة ساجد جافيد بأن القواعد الجديدة ستطبق اعتبارا من الساعة 4 من صباح الثلاثاء بتوقيت لندن.

وأضاف في تغريدة: "في ضوء أحدث البيانات سنتخذ مزيدا من الإجراءات لإبطاء انتشار متحور اوميكرون".

كما أضاف جافيد نيجيريا إلى "القائمة الحمراء" البريطانية للسفر، أي أنه سيتم حظر القادمين من هناك باستثناء المقيمين منهم في المملكة المتحدة وأيرلندا، وسيتعين عزل هؤلاء القادمين في مرافق الحجر الصحي المخصصة، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وقال جافيد ان هناك العديد من إصابات أوميكرون المرتبطة بالقدوم من نيجيريا، منها 27 حالة في إنجلترا.

من جانبها قالت كارين دي، الرئيسة التنفيذية لاتحاد مشغلي المطارات، إن الإجراءات الجديدة ستكون بمثابة "رادع رئيسي" للسفر، رغم أن المطارات وصناعة السفر كانت تأمل في زيادة طفيفة خلال موسم الأعياد، مضيفة أن "هذه ضربة للطيران والسياحة".

وسجلت السلطات 42848 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى يوم السبت، إضافة الى 127 حالة وفاة.

وبتسجيلها أكثر من 145 ألف حالة وفاة بالفيروس تأتي بريطانيا المرتبة الثانية في أوروبا بعد روسيا.