فرنسا .. إصابات كورونا تتجاوز الـ50 ألف حالة يومية

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات الوكالة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ أكثر من 7.800.000، فيما بلغ مجموع الوفيات 119.506.
ويتزايد عدد مرضى كوفيد -19 فى المستشفيات الفرنسية بشكل مطرد منذ نهاية أكتوبر، ويوجد الآن 11.3 ألف شخص، منهم 2000 فى العناية المركزة.
ويحتل مرضى الفيروس التاجى 40٪ من أسرة المستشفيات فى البلاد.
ووفقا لوزارة الصحة الفرنسية، تلقى أكثر من 52 مليون شخص لقاحا واحدا على الأقل لفيروس كورونا، منهم 51 مليونا أكملوا التلقيح، كما تلقى أكثر من 10 ملايين فرنسى الجعة الثالثة المعززة.
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