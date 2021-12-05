هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد -

وأفاد المركز بأن الهزة وقعت على عمق 151 كيلومترا.

وعلى صعيد آخر، ذكر مسؤولون أن شخصا على الأقل لقى حتفه وأصيب 41 بحروق خطيرة بعد ثوران بركان سيريمو فى مقاطعة جاوة الشرقية فى إندونيسيا، يوم السبت.

وصرحت إنداه ماسدار نائبة رئيس مقاطعة لوماغانغ خلال مؤتمر صحفى بأنه بالإضافة للوفاة المعروفة والإصابات، هناك شخصان مفقودان وعلق ثمانية من عمال المحاجر عقب البركان.

وثار بركان سيميرو الإندونيسى الواقع فى شرق جزيرة جاوة اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد ودفع السكان إلى الجرى فى بعض المناطق القريبة، بما فى ذلك منطقة لوماجانغ.

وفى بيان لها، قالت وكالة الحد من الكوارث فى البلاد إنه لم ترد تقارير عن أضرار فى المبانى أو إصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم الخيام لإجلاء النازحين.