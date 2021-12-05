فيديو.. طائرات روسية تطرد "الدخيل الأميركي" من مجالها الجوي

في خضم التوتر الذي اشتعل مؤخرا بين القوتين، أظهر مقطع فيديو حديث مقاتلات روسية وهي "تطرد" طائرة استطلاع أميركية من المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود.

ووفق الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقالت إنه التقط من داخل قمرة قيادة طائرة عسكرية روسية، تظهر طائرة استطلاع أميركية من نوع "آر سي 135" فوق البحر الأسود.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مقاتلات روسية من طراز "سو 27" و"سو 30"، رافقت الطائرة الأميركية حتى طردتها خارج المجال الجوي الروسي.

وجاء تصوير الفيديو في وقت تشهد به العلاقات الروسية الأميركية توترا على خلفية أنباء عن حشود عسكرية لموسكو على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، قد نقلت عن وزارة الخارجية قولها، السبت، إن روسيا نفت صحة تقارير جديدة لوسائل الإعلام الأميركية عن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، متهمة واشنطن بمحاولة تصعيد الموقف وتحميل موسكو المسؤولية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين ووثيقة للاستخبارات الأميركية، أن الأخيرة تعتقد أن روسيا ربما تخطط لهجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا بحلول أوائل العام المقبل، بمشاركة ما يصل إلى 175 ألف جندي.

ووفق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، فإن "الولايات المتحدة تنفذ عملية خاصة تُظهر أن الوضع حول أوكرانيا متفاقم، بينما تنقل المسؤولية إلى روسيا".

وأضافت: "إنها تستند في ذلك إلى أعمال استفزازية قرب حدود روسيا مصحوبة بخطاب اتهام"، حسبما نقلت "رويترز".