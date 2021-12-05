المكسيك تسجل 251 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل، أنه تم اكتشاف أول إصابة بمتحور "أوميكرون" فى البلاد لدى مواطن وصل من جنوب إفريقيا.

وكتب على "تويتر": "تم تسجيل أول حالة إيجابية لمتحور "أوميكرون" فى المكسيك لرجل عمره 51 عاما قدم من جنوب إفريقيا".

وأضاف: "المصاب يعانى من مرض خفيف وتم إدخاله طوعا لمستشفى خاص فى مكسيكو سيتى لتجنب العدوى، والفحوص تشير إلى شفائه من المرض".