جدة - نرمين السيد - وأعلن نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل، أنه تم اكتشاف أول إصابة بمتحور "أوميكرون" فى البلاد لدى مواطن وصل من جنوب إفريقيا.
وكتب على "تويتر": "تم تسجيل أول حالة إيجابية لمتحور "أوميكرون" فى المكسيك لرجل عمره 51 عاما قدم من جنوب إفريقيا".
وأضاف: "المصاب يعانى من مرض خفيف وتم إدخاله طوعا لمستشفى خاص فى مكسيكو سيتى لتجنب العدوى، والفحوص تشير إلى شفائه من المرض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك تسجل 251 وفاة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.