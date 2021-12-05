البيت الأبيض : الرئيس الأمريكى يجري اتصالا مع نظيره الروسى بعد غد

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد 5 ديسمبر، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيجرى اتصالًا عبر الفيديو مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم بحث مخاوف واشنطن من الحشد العسكرى الروسى على الحدود الأوكرانية إلى جانب قضايا أخرى.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الرئيس الأمريكى جو بايدن سيجرى اتصالا عبر الفيديو، مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 7 ديسمبر". وأضافت المتحدثة أن "الرئيس بايدن سيسلط الضوء على مخاوف الولايات المتحدة بشأن النشاط العسكرى الروسى على الحدود مع أوكرانيا، ويعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، إلى جانب قضايا أخرى". وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، أكد فى 2 ديسمبر الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزارى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بمدينة ستوكهولم أن إقحام أوكرانيا فى الألعاب السياسية الأمريكية سيكون له عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكرى الإستراتيجي.

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