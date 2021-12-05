تشيلى تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وفى بيان، قالت وزارة الصحة الإقليمية فى مدينة فالبارايسو التشيلية، إن "هذا الأجنبى المقيم فى تشيلي، دخل البلاد باختبار بى سى آر سلبي، لكن الاختبار الإلزامى الإضافى عند الوصول إلى المطار أظهر نتيجة إيجابية".

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