النيجر .. مقتل 29 جنديا بهجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الإفريقية المشتركة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مطلع قوله إن "الهجوم الذى استهدف المعسكر وقع فى منطقة تيرا غرب البلاد". وأفادت الأنباء فى وقت سابق، بأن هجوما مسلحا استهدف معسكرا للقوة الإفريقية المشتركة لدول الساحل بمنطقة تيرا.

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