قناة CNN تطرد شقيق حاكم نيويورك السابق بسبب اتهامات بالتحرش

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان عن القناة: "فى وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تعليق عمل كومو إلى أجل غير مسمى أثناء التحقيق فى كيفية مساعدته لشقيقه خلال التحقيق فى تهم التحرش".

وأضافت القناة: "تعاقدنا مع شركة محاماة ذات سمعة طيبة للتحقيق معه وفصلناه، وسيدخل قرار القناة حيز التنفيذ على الفور"، مشيرة إلى أنه "خلال القضية ظهرت معلومات إضافية، وعلى الرغم من الفصل فإن التحقيق سيستمر".

وعمل كريس كومو (51 عاما) فى القناة منذ عام 2013، وأدار برنامجا إخباريا طيلة السنوات الثلاث الماضية، وقبل ذلك كان مراسلا ومحللا ومقدما لشبكات تلفزيونية أمريكية رائدة أخرى.

واتهمت عدة نساء فى وقت سابق من العام الجارى حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بالتحرش الجنسى أو السلوك الجنسى غير اللائق.

وفى أغسطس الماضي، أعلن الادعاء العام أن "التحقيقات وجدت أن كومو متهم بالتحرش بعدد من النساء، بمن فيهن مرؤوساته".

وأجبر كومو على الاستقالة، وتولت كاتى هوكول التى كانت تشغل سابقا منصب نائب الحاكم، إدارة شؤون الولاية.