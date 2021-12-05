جدول صرف رواتب التأمينات في السعودية 2022 متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1443

نقدم اليوم جدول صرف رواتب التأمينات في السعودية 1443/2022، وذلك لما وجدناه من بحث شديد عليه، وهذا الجدول يدل على المواعيد التي سوف يتم صرف فيها الراتب الخاص بالتقاعد، كما تقوم الوزارة بالإعلان عن الموعد الرسمي بكل شهر، وهل يتم الصرف في موعده أو سوف يتم تأخيره، وهذا الأمر يشغل بال كافة المستفيدين من معاش التقاعد، لذا سوف نتعرف على جدول صرف رواتب التأمينات في السعودية لعام 1443/2022.

رواتب التأمينات في السعودية 1443

تلك الرواتب هي التي يتم صرفها من خلال هيئة التأمينات بشكل شهري للمستحقين، سواء أكانوا يعملون بالقطاع العام، أو بالقطاع الخاص، فهذا الراتب حق لكل متقاعد بأي سبب من الأسباب التالية: بلوغ المواطن لعمر الخاص بالتقاعد، أو بسبب العجز، أو حتى بسبب المرض، أو أي سبب آخر يحق للمواطن الحصول علي المبلغ الشهري للتأمين، كما أن هذا الراتب تقوم وزارة التأمينات بوضعه كل شهر، ويقوم المواطن بصرفه من البنك، وقيمة الراتب مختلفة من شخص لآخر نتيجة عدة عوامل منها: نوع الوظيفة ودرجتها، نوع القطاع، سنوات الخدمة، قيمة الراتب، وغيرها.

جدول صرف رواتب التأمينات في السعودية 1443/2022

أعلنت هيئة التأمينات بالسعودية عن الجدول الخاص بالرواتب وهي:

في شهر يناير 2022: حيث يتم الصرف في تمام الأحد الموافق 2 يناير، 29 جمادي الأول 1443.

في شهر فبراير 2022: يكون الصرف في تمام الثلاثاء الموافق 1 فبراير، 29 جمادي الآخر 1443.

بينما شهر مارس 2022: في تمام الثلاثاء 1 مارس، 28 رجب 1443.

شهر أبريل 2022: في تمام الخميس 31 مارس، 28 شعبان 1443.

في شهر مايو 2022: في تمام الأحد 1 مايو، 30 رمضان 1443.

في شهر يونيو 2022: في تمام الأربعاء 1 يونيو، 2 ذو القعدة 1443.

وشهر يوليو 2022: في تمام الخميس، 30 يونيو، 1 ذو الحجة 1443.

في شهر أغسطس 2022: في تمام الاثنين، 1 أغسطس، 3 محرم 1444.

في شهر سبتمبر 2022: في تمام الخميس، 1 سبتمبر، 5 صفر 1444.

شهر أكتوبر 2022: في تمام الأحد، 2 أكتوبر، 6 ربيع الأول 1444.

في شهر نوفمبر 2022: في تمام الثلاثاء، 1 نوفمبر، 7 ربيع الثاني 1444.

في شهر ديسمبر 2022: في تمام الخميس: 1 ديسمبر، 7 جمادي الأول 1444.

يتم وضع الراتب في غضون ساعات من بداية اليوم المخصص للقبض فيه، وذلك من البنك الخاص بكل مستحق.