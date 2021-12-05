رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية عودا حميدا للفصل الدراسي الثاني 1443 “schools.madrasati.sa”

نتابع معكم طريقة الدخول على الصفحة الرئيسية للطالب بمنصة المدرستي، حيث يتزايد البحث في جميع أنحاء المملكة من قبل الطلاب والطالبات عن طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي، وهذا تزامنا مع عودة الفصل الدراسي الثاني 1443، والذي سيبدأ من يوم الأحد الموافق 1 جمادى 1443، أي الموافق 5 ديسبمر 2021 ميلاديا، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي عن عودة الدراسة، وعن تمام استعدادها لبداية الفصل الدراسي الثاني، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

عودا حميدا الفصل الدراسي الثاني 1443

ونتابع معكم عودة المدارس، وهذا بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وانتهاء الاختبارات الخاصة به، وقد حصل الطلاب بجميع أنحاء المملكة على إجازة الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت من يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 الماضي، واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، وها قد عادت الدراسة اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، فعودا حميدا، ونتمنى أن تكونوا قد استمعتم بإجازتكم.

ومن ضمن الأشياء التي يبحث عنها الطلبة وأولياء الأمور تزامنا مع عودة الدراسة هي جدول التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني، والذي تحدثنا عنه بشكل مفصل وما يتخلل الفصل الثاني من اجازات ومتى سينتهي، وهذا ما أخبرناكم به في مقال جدول الفصل الدراسي الثاني 1443.

منصة مدرستي

وتعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات التعليمية بالنسبة للطلاب والطالبات على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلال منصة مدرستي استكمال العملية الدراسية عن بعد عبر الإنترنت، وستستمر العملية التعليمية بالنسبة لطلاب الابتدائية بالفصل الدراسي الثاني للأصغر من 12 عام عن بعد عبر مدرستي.

رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

وسنتابع معكم أعزائنا الطلاب كيفية الدخول على منصة مدرستي وهذا لمتابعة الدروس الخاصة بكم من خلالها، ورفع الواجبات من خلاله، ويمكنكم تسجيل الدخول بمنصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية أعزائنا المتابعين: