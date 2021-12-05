تحديثات لعبة فورت نايت 2022 وأهم الإضافات الجديدة التي تقدمها الشركة للاعبين

إضافات جديدة في الفصل الثالث من لعبة فورت نايت، ينتظر الكثير من اللاعبين بمختلف الدول العربية والعالمية التحديثات الجديدة في لعبة فروت نايت، والمعروف عن هذه اللعبة أنها نالت إعجاب الكثير من الأشخاص ويقومون بلعبها بصورة مستمرة، والجدير بالذكر أن هناك بعض التسريبات التي أكدت أن الفضل الثالث الجديد سوف يشهد الكثير من التطويرات التي يجعل اللعبة في مستوى أفضل، ومن هذه التطويرات ظهور العديد من الشخصيات المختلفة التي تسير على كافة الجبال والمرتفعات، بالإضافة إلى توفير ملابس ومساكن جديدة لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى الكثير من الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى المفاجأة الكبرى وهي توفير الفيبوكس مجانا.

إضافات جديدة في الفصل الثالث من لعبة فورت نايت

يوجد العديد من الإضافات جديدة في الفصل الثالث من لعبة فورت نايت، مما يجعل اللعبة تزداد الإثارة والتشويق بها، ووجود الكثير من المغامرات الممتعة والمميزة، ومن المعروف أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن الألعاب الترفيهية المميزة والجذابة للخروج من الملل، كما تساعد الألعاب الحديثة على التعرف على أشخاص جديدة من مختلف دول العالم، ويختلف رغبة كل فرد عن الآخر لذلك تجد أنواع كثيرة من الألعاب لتناسب كافة الأشخاص.

تحديث لعبة فورت نايت الجديد لعام 2021

أعلنت شركة إيبيك جيمز صاحبة لعبة فورت نايت من خلال تطبيق التوك توك عن تحديثات جديدة سوف يراها مستخدمين لعبة فورت نايت وتشمل هذه التحديث توفير أدوات جديدة، بالإضافة إلى مغارات وخريطة مختلف عن ذي قبل، كما يوجد العديد من المتاجر وأدوات يوجد جميعها على الخريطة، كما وضعت خاصية جديدة لزيادة التشويق والإثارة وهو ظهور في أعلى الفيديو ثقب على شكل منحى، تجد هذا الثقب يظهر ويختفي، ومن ثم سوف يظهر في الخريطة الجديدة مقلوبا مما يجعل هناك مشهد أكثراً رعبا، ومن جانب آخر تجد أن البحر يظهر في الخفية بأمواج مرتفعة، ونظراً لهذا تجد كافة اللاعبين ينتظرون الإضافات الجديدة في الفصل الثالث من لعبة فورت نايت ليتم تنزيله في أسرع وقت لتستمتع بكل ما هو جديد بداخل اللعبة.