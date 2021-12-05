حسابات معقدة للتأهل.. موعد مباراة قطر والعراق في كأس العرب والقنوات الناقلة

مباراة قطر والعراق ، في مجموعة الحسابات المعقدة، والتي نجح من خلالها المنتخب القطري ( مستضيف البطولة ) ليكون أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب 2021 ، يستضيف مساء الإثنين 6 ديسمبر 2021 ، ملعب ستاد البيت في مدينة الخور القطرية، مباراة العراق وقطر ، والتي تندرج في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات، عن المجموعة الأولى، وتكتسب المباراة أهمية كبرى، نظرًا لكونها تجمع بين المنتخب الأكثر تتويجًا بلقب مونديال العرب وبين أصحاب الأرض والضيافة.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف على تفاصيل و موعد مباراة قطر والعراق والقنوات الناقلة ، ومشوار المنتخبين في النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب ، إضافة إلى تاريخ مواجهات قطر والعراق في شتى البطولات والمنافسات.

مباراة قطر والعراق

صدام جديد إذن تشهده المجموعة الأولى، في كأس العرب 2021 ، يجمع منتخبا العراق وقطر ، المتنافسين بشكل مباشر على الصدارة، بعدما حسم العنابي التأهل رسميًا إلى دور الثمانية.

ويكفي أصحاب الأرض التعادل بأي نتيجة أو الفوز بالطبع، أما الخسارة بفارق أكثر من هدفين، فستصعد بـ أسود الرافدين إلى قمة المجموعة، ليتأهل الفريقين إلى الدور المقبل.

ويمكن التعرف على شكل و ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب بعد انقضاء الجولة الثانية فيما يلي:

يُشار إلى أن الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال العرب ، تشهد يوم الإثنين القادم، مواجهات في غاية القوة، على غرار مباراة عمان والبحرين الحاسمة في المجموعة الأولى، وكذلك مباراة الإمارات وتونس عن المجموعة الثانية.

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض منتخب قطر لكرة القدم ، الذي نجح بامتياز في التأهل إلى الدور الثاني، بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، وبفارق صافي (2) هدف.

ويعتلي العنابي حاليًا صدارة المجموعة الأولى، بفارق 4 نقاط كاملة عن العراق الوصيف.

تمكن المنتخب القطري من تحقيق انتصارين في دور المجموعات حتى الآن، على حساب البحرين بهدف نظيف، ثم جاء الفوز المثير أمام عمان في الجولة الثانية يوم الجمعة الماضي بنتيجة (2-1).

وعن تاريخ مشاركات قطر في كأس العرب ، فقد خاض العنابي غمار البطولة مرتين من قبل.

الأولى كانت في النسخة الرابعة التي استضافتها السعودية عام 1985 ، وحل خلالها المنتخب القطري في المركز الرابع، بعد الخسارة أمام أصحاب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة (1-3).

أما الثانية، فكانت في النسخة السابعة عام 1998 والتي أقيمت في قطر، وحصد العنابي وصافة البطولة، بعد الخسارة أمام الأخضر السعودي بنتيجة (1-3).

على الجانب المقابل، يسعى منتخب العراق لكرة القدم ، للدفاعه عن إنجازه التاريخي، بصفته الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس العرب، برصيد 4 ألقاب.

وفي النسخة الحالية من مونديال العرب ، يحتل أسود الرافدين وصافة المجموعة الأولى برصيد نقطتين، وصافي (0) هدف.

ولم يفلح المنتخب العراقي في تحقيق أي انتصار خلال الجولتين السابقتين من دور المجموعات، حيث تعادل مع كلًا من عمان إيجابيًا بنتيجة (1-1)، كما تعادل سلبيًا مع البحرين.

وحول تاريخ مشاركات العراق في كأس العرب ، فهو يسجل حاليًا حضوره السادس في البطولة.

ومنذ مشاركته في النسخة الثانية من البطولة العربية عام 1964 والتي أقيمت في الكويت، حصد أسود الرافدين اللقب 4 مرات متتالية.

الأولى في كأس العرب 1964 ، بعد الفوز في 3 مباريات على حساب الكويت ولبنان بنتيجة واحدة (1-0)، وعلى الأردن (3-1)، والتعادل إيجابيًا (1-1) مع ليبيا.

والثانية كانت في عام 1966 التي احضتنها العراق، بعد الفوز في المباراة النهائية على سوريا (4-2).

أما اللقب الثالث، فجاء في النسخة الرابعة من كأس العرب عام 1985 التي لُعبت في السعودية، وحسم فيها اللقب بعد الفوز على البحرين بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وجاء اللقب الرابع والأخير، في بطولة 1988 والتي استضافتها الأردن، بعد فوز مثير بركلات الترجيح على سوريا (4-3) عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

تاريخ مواجهات قطر والعراق

على صعيد المواجهات، التقى منتخبا العراق وقطر من قبل 32 مرة، في مسابقات تصفيات كأس العالم وفي كأس آسيا، إضافة إلى بطولات كأس الخليج العربي أو (خليجي)، علاوة على دورة الألعاب العربية وبطولة الصداقة الدولية، ومواجهات ودية أخرى.

فاز المنتخب القطري في 13 مواجهة، بينما حقق المنتخب القطري الفوز في 12 مباراة، وحسم التعادل 7 لقاءات جمعت الجانبين.

أما عن الأهداف المسجلة، فقد أحرز العنابي 39 هدفًا في الشباك العراقية، واستقبل مرماه 38 هدفًا.

أما عن أكبر فوز تحقق في تاريخ لقاءات قطر والعراق ، فكان من نصيب العراق، وذلك بنتيجة (4-3) في المباراة النهائية “الفاصلة”، في بطولة خليجي 7 التي استضافتها عُمان.

موعد مباراة قطر والعراق والقنوات الناقلة

يُقام اللقاء الهام، مساء الإثنين، في العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية وقطر والعراق، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة قطر والعراق ، فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم حتى الآن عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل البث الحي للمباراة عبر فضائية beIN Sports HD و beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 وتطبيق beIN Sports Connect ، إلى جانب قنوات الكأس القطرية.

وعن معلق مباراة العراق وقطر ، فلم تفصح القنوات الناقلة للمباراة بعد عن المعلقين الرياضيين للمواجهة الآسيوية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على موعد مباراة قطر والعراق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين في كأس العرب 2021 وتاريخ مشاركاتهما، وكذلك تاريخ لقاءات قطر والعراق في مختلف المنافسات والبطولات.