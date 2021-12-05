مأساة في الهند.. قوات الأمن حولت الاحتفال إلى مجزرة "بالخطأ"

فتحت قوات الأمن النار بالخطأ على تجمع لمدنيين أثناء احتفال فقتلت 11 منهم على الأقل، في ولاية ناغالاند شمال شرقي الهند.
وقال وزير الداخلية أميت شاه إنه يشعر "بألم بالغ" من أنباء مقتل مدنيين في حادث إطلاق نار في ساعة متأخرة ليلة السبت.
وأضاف شاه على "تويتر": "ستجري حكومة الولاية تحقيقا دقيقا وشاملا في هذا الحادث لضمان العدالة للعائلات الثكلى"، وفق ما ذكرت "رويترز".
ولم تذكر تقارير رسمية ملابسات الحادث أو عدد القتلى، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى هذه المعلومات.
وأفاد موقع "تايمز أوف إنديا" بسقوط 11 مدنيا في الولاية الهندية، في الوقت الذي سجل فيه مصرع جندي وإصابة آخرين بجروح.
وأضافت أن الحادث وقع أثناء الاحتفال بعيد "هورنبيل"، الذي يعد الاحتفال الأضخم في ولاية ناغالاند.
وقالت مصادر أمنية إن الوضع تحت السيطرة حاليا، فيما تواصل قوات الشرطة التحقيق في الحادث.
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