الصين تسجل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 59 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 90 في اليوم السابق.
وأفاد بيان من اللجنة بأن 42 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 75 قبل يوم.
وسجلت الصين 21 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
وسجل بر الصين الرئيسي 99142 إصابة مؤكدة حتى أمس.
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