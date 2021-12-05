جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير الداخلية الهندى أميت شاه، إنه يشعر بألم بالغ بعد ورود الأنباء بشأن مقتل مدنيين فى حادث إطلاق نار فى ساعة متأخرة الليلة الماضية.
وفى بيان عبر "تويتر"، قال شاه على تويتر: "ستجرى حكومة الولاية تحقيقًا دقيقًا وشاملاً فى هذا الحادث لضمان العدالة للعائلات الثكلى".
فيما أكدت تقارير إعلامية محلية أن قوات الأمن الهندية فتحت النار بالخطأ على مدنيين، إلا أنه لم يتم تحديد عدد الضحايا، ولم تشر التقارير إلى سبب الحادث فى الولاية الحدودية مع ميانمار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالخطأ.. القوات الهندية تقتل مدنيين على الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.