بالخطأ.. القوات الهندية تقتل مدنيين على الحدود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير الداخلية الهندى أميت شاه، إنه يشعر بألم بالغ بعد ورود الأنباء بشأن مقتل مدنيين فى حادث إطلاق نار فى ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وفى بيان عبر "تويتر"، قال شاه على تويتر: "ستجرى حكومة الولاية تحقيقًا دقيقًا وشاملاً فى هذا الحادث لضمان العدالة للعائلات الثكلى".

فيما أكدت تقارير إعلامية محلية أن قوات الأمن الهندية فتحت النار بالخطأ على مدنيين، إلا أنه لم يتم تحديد عدد الضحايا، ولم تشر التقارير إلى سبب الحادث فى الولاية الحدودية مع ميانمار.