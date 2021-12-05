حصيلة إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 265 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و248 ألفا و738 وفاة.
وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 49 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 6ر34 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 1ر22 مليون حالة.
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