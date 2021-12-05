أستراليا تبدأ تطعيم الأطفال ضد كورونا يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الأسترالى جريج هانت، فى تصريحات نقلتها صحيفة "هيرالد صن" المحلية، إن المسئولين الطبيين فى البلاد منحوا موافقة مؤقتة على لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال الأصغر سنًا لأول مرة، وذلك فى أعقاب قرارات مماثلة فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا.
وأضاف هانت أن المرحلة الأولى لتطعيم 2.3 مليون طفل أسترالى، والتى ستبدأ فى 10 يناير، تظل مرهونة بموافقة الهيئة الاستشارية للتحصين فى البلاد.
وأوضحت هيئة تنظيم إدارة السلع العلاجية فى أستراليا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا سيحصلون على جرعة لقاح أصغر من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق، مؤكدة أنه تم اختبار اللقاح سريريًا على نطاق واسع.
يُشار إلى أن ما يقرب من 93 % من الأستراليين الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا تلقوا جرعة أولية من اللقاح، بينما تلقى 88 % من السكان الجرعتين معاً.
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