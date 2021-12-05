ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد، إجلاء عشرة أشخاص حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو فى جزيرة جاوة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلا على الأقل فضلا عن عشرات المصابين.





وقال المسؤول بالوكالة المعنية بمواجهة الكوارث عبد المهارى فى بيان صحفى إن 13 شخصا قتلوا بعد ثوران البركان، وتم التعرف على هوية اثنين منهم، مضيفا أن 98 أصيبوا، بينما بلغ عدد من تم إجلاؤهم 902. وذكرت الوكالة أن 35 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة فى مؤتمر صحفى إن 41 أصيبوا بحروق. وأشارت الوكالة إلى أن السلطات تقيم خياما لاستقبال المتضررين. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يركضون بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة فى مقاطعة جاوة الشرقية أمس السبت. وسيميرو، الذى يقع عند أعلى قمة فى جزيرة جاوة، واحد من بين ما يقرب من 130 بركانا نشطا فى إندونيسيا. وثار البركان فى يناير الماضى دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

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