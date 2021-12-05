الهند تسجل نحو 9 آلاف إصابة و2796 حالة وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، 8 آلاف و895 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و633 ألفا و255 حالة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 2796 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 473 ألفا و326 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 99 ألفا و155 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و60 ألفا و774 شخصا، وذلك بعدما تعافى 6 آلاف و918 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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