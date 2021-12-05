جونسون: استمرار انقطاع الكهرباء عن آلاف البريطانيين أمر مقلق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، أعلنت رابطة شبكات الطاقة "إينا"، إن "حوالى 4700 منزل فى شمال إنجلترا واسكتلندا لا تزال بدون إمدادات كهرباء حتى بعد ظهر السبت"، وذلك بعد أكثر من أسبوع من العاصفة التى ضربت المنطقة فى 26 نوفمبر الماضى.
وفى تغريدة عبر "تويتر"، مساء أمس السبت، قال جونسون إنه "أجرى اتصالات مع أولئك الذين يقودون عمليات الاستجابة لأثار العاصفة أروين"، لافتًا إلى أن الحكومة مستعدة لمواصلة دعم أعمال التعافى من أثار العاصفة "بأى طريقة ممكنة".
وتابع رئيس الوزراء البريطانى: "أنا ممتن للجهود المتواصلة التى تبذلها فرق الطوارئ والمتطوعون على الأرض، لكننى ما زلت قلقًا من أن أكثر من 4700 أسرة لا تزال بدون كهرباء".
وتزامنًا مع استمرار العمل لاستعادة الكهرباء، يتوقع اخصائيو الأرصاد انخفاض درجات الحرارة فى المملكة المتحدة، والتى قد تصل إلى ما بين 4 و6 درجات مئوية، مصحوبة برياح عاتية فى المنطقة خلال الأيام المقبلة.
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