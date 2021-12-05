أبوالغيط مع بوريل فى روما: نحتاج للمزيد من التشاور حول القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الحفاظ على المواقف الأوروبية المبدئية فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وضرورة اضطلاع أوروبا بدور أكثر فاعلية لإحياء مسار التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، على أساس المعايير الدولية المعروفة ومقررات القانون الدولى.





جاء ذلك خلال لقائه جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية والأمنية، وذلك على هامش مؤتمر حوار روما المتوسطى الذى استضافته العاصمة الإيطالية يومى 3 و4 ديسمبر. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول عددا من القضايا الثنائية والإقليمية التى تهم الجانبين، وخاصة ما يتعلق بالتحضير للدورة السادسة للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث ناقش الطرفان السبل الكفيلة بإنجاح هذه الجولة باعتبارها رافعة مهمة للعلاقات بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى. وأشار المصدر إلى أن أبوالغيط شدد على ضرورة تنشيط المشاورات العربية - الأوروبية فى هذه المرحلة بالذات، خاصة مع اتساع مساحة المشتركات بين الجانبين، وتعدد القضايا التى تحتاج إلى تعاون وتنسيق وعمل مشترك.

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