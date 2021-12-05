قال موقع "ميانمار ناو" إن 5 محتجين قتلوا واعتقلت السلطات 15 آخرين على الأقل بعد أن اقتحمت سيارة لقوات الأمن في ميانمار احتجاجا مناهضا للانقلاب صباح اليوم في يانجون وصدمت محتجين.
وقال شهود في موقع الحادث لوكالة "رويترز" إن العشرات أصيبوا وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام سيارة للاحتجاج وصدمها للمحتجين وجثثا ملقاة على الطريق.
وقال شهود لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص.
وجرى تنظيم احتجاج آخر في يانجون بعد ظهر اليوم على الرغم من أحداث العنف التي وقعت صباحا.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق اليوم الأحد.
وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للجيش رغم مقتل ما يربو على 1300 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير، وغالبا ما تكون الاحتجاجات المتفرقة عبارة عن مجموعات صغيرة تعبر عن معارضتها للإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل وعودة الحكم العسكري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 5 محتجين في ميانمار بعد اقتحام سيارة لقوات الأمن احتجاجا في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.